ДТП в Киеве. Фото: Gorod.lv

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Ракурс

Жуткое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло сегодня ночью в Киеве на Житомирской трассе. Там столкнулись внедорожник Lexus и грузовик.

По предварительной информации, водитель Lexus на большой скорости врезался в прицеп грузовика. В результате ДТП внедорожник начал гореть. Об этом сообщает «Киев оперативный» на своей странице в Facebook.

Очевидцы ДТП сообщили, что пожар вспыхнул мгновенно, сразу после столкновения. По их информации, в автомобиле Lexus могло взорваться газобаллонное оборудование.

Позже стало известно, что водитель Lexus погиб на месте происшествия в результате пожара в машине. Выжил ли водитель грузовика, на данный момент неизвестно.

Напомним, ранее в Харькове сотрудник полиции ехал по Московскому проспекту на личном авто Daewoo Lanos. Не справившись с управлением, он вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль патрульной полиции Toyota Prius.