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ДТП в Киеве. Фото: Gorod.lv
В Киеве во время ДТП вспыхнул пожар, водитель Lexus сгорел заживо (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n139241-v-kieve-vo-vremya-dtp-vspyhnul-pojar-voditel-lexus-sgorel-zajivo-foto-video.htmlРакурс
Жуткое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло сегодня ночью в Киеве на Житомирской трассе. Там столкнулись внедорожник Lexus и грузовик.
По предварительной информации, водитель Lexus на большой скорости врезался в прицеп грузовика. В результате ДТП внедорожник начал гореть. Об этом сообщает «Киев оперативный» на своей странице в Facebook.
Очевидцы ДТП сообщили, что пожар вспыхнул мгновенно, сразу после столкновения. По их информации, в автомобиле Lexus могло взорваться газобаллонное оборудование.
Позже стало известно, что водитель Lexus погиб на месте происшествия в результате пожара в машине. Выжил ли водитель грузовика, на данный момент неизвестно.
Напомним, ранее в Харькове сотрудник полиции ехал по Московскому проспекту на личном авто Daewoo Lanos. Не справившись с управлением, он вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль патрульной полиции Toyota Prius.