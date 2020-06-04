Ткаченко возглавил Минкульт

https://racurs.ua/n139228-sluga-tkachenko-vozglavil-minkult.html

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Александр Ткаченко, народный депутат от «Слуги народа» и бывший гендиректор телеканала «1+1», возглавил Министерство культуры и информационной политики. За его кандидатуру проголосовали 263 нардепа в Верховной Раде в ходе пленарного заседания 4 июня.

Накануне кандидатуру Ткаченко поддержал парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, который сам «слуга» и возглавляет.

Ранее нардеп заявлял, что первоочередной его задачей будет восстановление нормального финансирования сферы культуры.

Напомним, глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия рассказал, почему кандидатура Ткаченко является для монобольшинства Владимира Зеленского в приоритете.