Коронавирус в Украине: в правительстве спрогнозировали последствия эпидемии для медиков, фото — Pixabay

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Ракурс

Коронавирус унесет жизни более 800 украинских медиков. Такую вероятную статистику обнародовали Министерство социальной политики и Министерство здравоохранения.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Фейсбук, 3 июня на заседании бюджетного комитета докладывала министр социальной политики Марина Лазебная, которая со ссылкой на данные Минздрава спрогнозировала расчеты дополнительных расходов по страховым выплатам медицинским работникам, которые инфицируются COVID-19 и погибнут от этого.

Гончаренко утверждает, что прогнозы пессимистические, поскольку в Минздраве считают, что умрет 844 медики, а всего переболеет 33 тыс. 480 медработников (каждый пятый в стране).

Вчера Комитет по вопросам бюджета Рады согласовал выделение 2,3 млрд грн из фонда COVID-19 на оказание финансовой помощи Фонду социального страхования Украины. Из них 289,1 млн грн пойдет на выплату медикам пособия по временной нетрудоспособности из-за пребывания на самоизоляции. Во фракции «Слуга народа» сообщили, что в этих средствах могут нуждаться 110,5 тыс. человек.

Еще 181,9 млн грн в правительстве могут потратить на выплату единовременного пособия членам семей медработников, погибших от COVID-19.

Фонду соцстраха передадут более 1,8 млрд грн для выплат материального обеспечения в соответствии с законом об общеобязательном государственном соцстраховании.