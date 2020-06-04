Коронавірус в Україні: в уряді спрогнозували наслідки епідемії для медиків, фото — Pixabay

https://racurs.ua/ua/n139240-pomre-840-perehvoriie-kojen-p-yatyy-medyk-v-uryadi-sprognozuvaly-naslidky-covid-19-dokument.html

Ракурс

Коронавірус забере життя понад 800 українських медиків. Таку ймовірну статистику оприлюднили Міністерство соціальної політики та Міністерство охорони здоров’я.

Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Фейсбук, 3 червня на засіданні бюджетного комітету доповідала міністр соціальної політики Марина Лазебна, яка з посиланням на дані МОЗ спрогнозувала розрахунки додаткових витрат щодо страхових виплат медичним працівникам, які інфікуються COVID-19 та загинуть від цього.

Гончаренко стверджує, що прогнози песимістичні, оскільки в МОЗ вважають, що помре 844 медики, а всього перехворіє 33 тис. 480 медпрацівників (кожний п’ятий у країні).

Учора Комітет з питань бюджету Ради погодив виділення 2,3 млрд грн з фонду COVID-19 на надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України. З них 289,1 млн грн піде на виплату медикам допомоги з тимчасової непрацездатності через перебування на самоізоляції. У фракції «Слуга народу» повідомили, що цих коштів можуть потребувати 110,5 тис. осіб.

Ще 181,9 млн грн в уряді можуть витратити на виплату одноразової грошової допомоги членам сімей медпрацівників, які загинули від COVID-19.

Фонду соцстраху передадуть понад 1,8 млрд грн для виплат матеріального забезпечення згідно із законом про загальнообов’язкове державне соцстрахування.