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Ракурс
Ткаченко очолив Мінкульт

«Слуга» Ткаченко очолив Мінкульт

4 чер 2020, 11:55
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Олександр Ткаченко, народний депутат від «Слуги народу» та колишній гендиректор телеканалу «1+1», очолив Міністерство культури і інформаційної політики. За його кандидатуру проголосували 263 нардепи у Верховній Раді під час пленарного засідання 4 червня.

Напередодні кандидатуру Ткаченка підтримав парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, який «слуга» і очолює.

Раніше нардеп заявляв, що першочерговим його завданням буде відновлення нормального фінансування сфери культури.



Нагадаємо, глава «Слуги народу» Давид Арахамія розповів, чому кандидатура Ткаченка була для монобільшості Володимира Зеленського в пріоритеті.

Джерело: Ракурс


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