«Крута кава» в Хмельницькому може аукнутися Зеленському штрафом. Фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський, президент України, 3 червня відвідав місто Хмельницький в рамках робочого візиту. Його прес-служба похвалилася тим, що президент не тільки займався робочими питаннями, але і зайшов до однієї з кав’ярень міста випити кави.

На сайті Офісу президента також опублікували фото, на якому видно, як Зеленський разом із главою ОП Андрієм Єрмаком, його заступником Сергієм Трофімовим, мером Хмельницького Олександром Симчишиним та іншими сидять всередині кафе. Водночас до 5 червня, згідно з рішенням Кабміну, кафе і ресторани не можуть пускати гостей всередину приміщення. З цим інцидентом пообіцяв розібратися заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише LIGA.net.

Під час спілкування з журналістами 4 червня Геращенко спочатку заявив, що нічого не знає про цей візит, після чого йому показали фотографію Зеленського в кафе. Він зазначив, що правоохоронці займуться цим інцидентом. Геращенко також нагадав, що Зеленському вже виписували штраф, коли він показав свій бюлетень в квітні 2019 року.

Заступник глави МВС зазначив, що оштрафувати Зеленського можуть на 17 тис. грн, але спершу правоохоронці розберуться, чи порушував карантин президент і присутні з ним чиновники.

Як пише hromadske, в самому кафе повідомили, що вони працюють тільки на виніс, а в приміщення гостей не пускають. Але, зважаючи на те, що це був президент, для нього вирішили зробити виняток. Представники кафе відзначили, що не могли залишити Зеленського на порозі.

У мережі тим часом вже почали з’являтися меми щодо цієї ситуації. Користувачі, зокрема, згадали обіцянку Зеленського піти з посади, якщо він порушить закон.

Нагадаємо, у квітні 2019 року Володимира Зеленського визнали винним у порушенні виборчого законодавства після того, як він опублікував свій бюлетень. Йому довелося заплатити штраф у розмірі 850 грн, а також судові витрати (380 грн).