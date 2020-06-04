«Крутой кофе» в Хмельницком может аукнуться Зеленскому штрафом. Фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, 3 июня посетил город Хмельницкий в рамках рабочего визита. Его пресс-служба похвасталась тем, что президент не только занимался рабочими вопросами, но и зашел в одну из кофеен города выпить кофе.

На сайте Офиса президента также опубликовали фото, на котором видно, как Зеленский вместе с главой ОП Андреем Ермаком, его заместителем Сергеем Трофимовым, мэром Хмельницкого Александром Семчишиным и другими сидят в здании кафе. При этом до 5 июня, согласно решению Кабмина, кафе и рестораны не могут пускать гостей внутрь помещения. С этим инцидентом пообещал разобраться заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет LIGA.net.

Во время общения с журналистами 4 июня Геращенко сначала заявил, что ничего не знает об этом визите, после чего ему показали фотографию Зеленского в кафе. Он отметил, что правоохранители займутся этим инцидентом. Геращенко также напомнил, что Зеленскому уже выписывали штраф, когда он показал свой бюллетень в апреле 2019 года.

Заместитель главы МВД отметил, что оштрафовать Зеленского могут на 17 тыс. грн, но сперва правоохранители разберутся, виновен ли в данном случае президент и присутствующие с ним чиновники.

Как пишет hromadske, в самом кафе сообщили, что они работают только на вынос, а в помещение гостей не пускают. Но так как это был президент, для него решили сделать исключение. Представители кафе отметили, что не могли оставить Зеленского на пороге.

В сети тем временем уже начали появляться мемы на основе этой ситуации. Пользователи, в частности, вспомнили обещание Зеленского уйти с должности, если он нарушит закон.

Напомним, в апреле 2019 года Владимира Зеленского признали виновным в нарушении избирательного законодательства после того, как он опубликовал свой бюллетень. Ему пришлось заплатить штраф в размере 850 грн, а также судебные расходы (380 грн).