«Укрспецэкспорт» выиграл тендер на ремонт самолета-заправщика Ил-78 в Пакистане

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«Укрспецэкспорт» выиграл многомиллионный тендер в Пакистане и открыл новую страницу в сотрудничестве с этой страной.

Украинская сторона объявлена победителем тендера на ремонт самолета-заправщика Ил-78, соответствующий контракт заключен ГК «Укрспецэкспорт» с Управлением закупок ВВС Пакистана.

Также получено подтверждение от Военно-воздушных сил Пакистана о намерении заключить следующий пакет контрактов на капитальный ремонт еще двух самолетов-заправщиков по итогам выполнения первого контракта. Работы будет выполнять предприятие ГК «Укроборонпром» — ГП «Николаевский авиаремонтный завод».

Общий объем программы ремонта и модернизации самолетов-заправщиков Ил-78 пакистанских ВВС составит более 30 млн долл. США.

В марте этого года Пакистан посетил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Сергей Дроздов, что стало важной вехой в развитии двусторонних отношений.

Реализация указанных контрактов гарантирует поступление в Украину валютных средств, обеспечит долговременными контрактами украинский оборонно-промышленный комплекс и укрепит украинские позиции на мировом рынке вооружений и военной техники (ВВТ).

Ил-78 (по кодификации НАТО — Midas) — предназначен для дозаправки в воздухе военных самолетов. Также может использоваться в качестве военно-транспортного самолета.