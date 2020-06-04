Исаака Ньютон. Фото: Интересные факты

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Ракурс

В Лондоне аукционный дом «Бонхамс» выставил на продажу неизвестные записи великого английского математика и физика Исаака Ньютона. В записях описан рецепт лекарства от чумы, которое больше похоже на зелье знахарей.

Эти записи Ньютона датируются 1667 годом. В это время он учился в Тринити-колледже Кембриджского университета и интересовался проблемой эпидемии чумы, сообщает The Guardian.

Для создания своего лекарства Ньютон использовал учения известного химика Яна Баптиста ван Гельмонта. Ньютон считал, что его лекарство способно исцелить от смертельного заболевания.

Для приготовления лекарства необходимо жабу подвесить над дымоходом и держать ее там трое суток. Затем земноводное нужно измельчить и смешать с его же рвотой. Порошок необходимо втирать в раны больных.

Также в записях содержатся рекомендации Ньютона относительно профилактики чумы. Ученый советует избегать зараженных инфекцией мест. Так, например, описан случай, когда мужчина коснулся грязного папируса и почувствовал боль, как от укола иголки. У него возникла язва на лице и спустя два дня мужчина умер.

Аукционный дом утверждает, что эти записи Ньютона раньше никогда не публиковались, потому что его размышления на посторонние темы никого не интересовали.

Эксперт по книгам аукционного дома «Бонхамс» Даррен Сазерленд считает, что записи ученого имеют большую ценность. Они оценены в 80−120 тыс. долл.

Как ранее писал «Ракурс», баскетбольную майку Барака Обамы продали на аукционе за 120 тыс. долл. Бывший президент США играл в этой майке под номером «23» в выпускном классе гавайской школы «Пунаху» в Гонолулу.