Верховная Рада осталась без одного «слуги»: стало известно, кто займет его место

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Александр Ткаченко, народный депутат от президентской фракции «Слуга народа», возглавил Министерство культуры и информационной политики. Сегодня 263 депутата Верховной Рады поддержали его кандидатуру. Также во время утреннего пленарного заседания спикер парламента Дмитрий Разумков поставил на голосование заявление Ткаченко о досрочном сложении полномочий нардепа в связи с назначением в Кабмин.

Парламентарии 299 голосами «за» поддержали заявление своего уже экс-коллеги. После этого новоизбранный министр принес присягу в Верховной Раде.

Как известно, вместо «слуги» Ткаченко депутатом Рады теперь должен стать № 138 списка «Слуги народа» — предприниматель из Днепра Денис Маслов. Маслов родился 1 августа 1983 года, в течение последних пяти лет проживал на территории Украины, имеет высшее образование.