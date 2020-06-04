Новый министр культуры Ткаченко пообещал продать акции Одесской киностудии, с которой судится

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Александр Ткаченко, новый министр культуры и информационной политики, пообещал продать акции Одесской киностудии, с которой сейчас судится.

Сегодня нардеп от «Слуги народа», экс-директор телеканала «1+1» и совладелец Одесской киностудии Ткаченко стал министром культуры и информационной политики. Часть депутатов выступили против этого назначения и напомнили ему о приватизации киностудии.

Нардеп Алексей Гончаренко заявил о конфликте интересов, поскольку Минкульт оспаривает приватизацию предприятия.

У кого-то будут большие плюсы, а у кого-то большие минусы. Одесская киностудия судится за 12% акций с Министерством культуры. Конфликт интересов? Нет, не слышали. Это новый шаг даже в вашей кадровой политике, — заявил Гончаренко.

В ответ Ткаченко отметил, что «у лжи нет границ, это невежество и хамство». Нардеп сказал, что его акции готовятся к продаже, причем не «в слепой траст». Ткаченко пообещал провести сделку в ближайшее время.

Он добавил, что поскольку «у него конфликт интересов», то голосовать за себя в Раде не будет. Ткаченко через несколько минут Рада назначила новым министром культуры и информационной политики 263 голосами.

На парламентских выборах 2019 года Ткаченко избрали в Раду от партии «Слуга народа» (№ 9 в списке). Недавно он опубликовал поздравление с Днем Киева и подтвердил, что будет участвовать в праймериз «Слуги народа» на выборах мэра города.

Ткаченко — бывший глава медиахолдинга «1+1», который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. В начале октября 2019 года он подал в НАПК свою декларацию, чтобы учавствовать в выборах главы КГГА.

В 2005 году Одесская киностудия стала акционерным обществом. 50% акций (без одной) перешли к компании Ткаченко «Новая студия». «Думская» сообщает, что в 2019 году он поровну разделил свою долю киностудии с киевским застройщиком Андреем Вавришем, а в октябре президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий приватизировать киностудию.

В январе 2020 года Министерство культуры потеряло контрольный пакет акций киностудии. Хозяйственный суд Киева принял решение забрать у государства около 12% акций предприятия и передать их АО.

Ткаченко и Ваврыш заявляют, что хотят развивать киностудию (за последние 15 лет она сняла всего два фильма). Одесские СМИ предполагали, что, вероятно, их также интересует 7 га земли на Французском бульваре, которые могут стать хорошей площадкой для застройки.