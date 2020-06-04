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Ракурс
Последствия инцидента, фото: ANDERS BJORDAL / NVE

Гигантский оползень отправил в море восемь домов в Норвегии (ФОТО, ВИДЕО)

4 июн 2020, 11:59
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Оползень в Норвегии перенес в море восемь домов на севере страны. Инцидент произошел в коммуне Алта в провинции Финнмарк.

Ширина оползня составляла 600 м, высота — 120 м, сообщает Forbes.

Оползень произошел вчера днем. Информация об инциденте поступила к спасателям в 15.45 по местному времени. Спасатели не могли добраться до места инцидента сушей, поэтому пришлось задействовать вертолеты. Уже в 19.00 спасательная операция завершилась.

Одного местного жителя эвакуировали, о жертвах и пострадавших не сообщается.

Часть происшествия удалось заснять одному из свидетелей. В опубликованном в интернете видео можно увидеть, как движется большой массив земли вместе с домами.

По сообщениям местных СМИ, после основного инцидента произошло еще несколько меньших оползней. Эксперты считают, что угроза новых оползней в этом регионе будет сохраняться еще в течение нескольких дней.

Отмечается, что часть пострадавших зданий была домами отдыха, в которых люди, вероятно, проживали еще за двое суток до оползня.

Последствия инцидента, фото: ANDERS BJORDAL / NVE

Последствия инцидента, фото: ANDERS BJORDAL / NVE



Напомним, в марте в Одесской области в результате оползня погибли два человека.


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