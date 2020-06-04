Наслідки інциденту, фото: ANDERS BJORDAL / NVE

https://racurs.ua/ua/n139242-gigantskyy-zsuv-vidpravyv-u-more-visim-budynkiv-u-norvegiyi-video.html

Ракурс

Зсув ґрунту у Норвегії переніс у море вісім будинків на півночі країни. Інцидент стався у комуні Алта в провінції Фіннмарк.

Ширина зсуву становила 600 м, висота — 120 м, повідомляє Forbes.

Зсув стався вчора вдень. Інформація про інцидент надійшла до рятувальників о 15.45 за місцевим часом. Рятувальники не могли дістатися до місця інциденту сушею, тож довелося задіяти вертольоти. Вже о 19.00 рятувальна операція завершилася.

Одного місцевого жителя евакуювали, про жертв та постраждалих не повідомляється.

Частину події вдалося зафільмувати одному зі свідків. В опублікованому в інтернеті відео можна побачити, як рухається великий масив землі разом із будинками.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, після основного інциденту відбулося ще кілька менших зсувів. Експерти вважають, що загроза нових зсувів у цьому регіоні зберігатиметься ще протягом кількох днів.

Зазначається, що частина постраждалих будівель була будинками відпочинку, у яких люди, ймовірно, проживали ще за дві доби до зсуву.

Нагадаємо, в березні на Одещині внаслідок зсуву ґрунту загинули двоє людей.