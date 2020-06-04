Новий міністр культури Ткаченко пообіцяв продати акції Одеської кіностудії, з якою судиться, фото — Детектор медіа

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Олександр Ткаченко, новий міністр культури та інформаційної політики, пообіцяв продати акції Одеської кіностудії, з якою нині судиться.

Сьогодні нардеп від «Слуги народу», екс-директор телеканалу «1+1» і співвласник Одеської кіностудії Ткаченко став міністром культури та інформаційної політики. Частина депутатів виступили проти цього призначення і нагадали йому про приватизацію кіностудії.

Нардеп Олексій Гончаренко заявив про конфлікт інтересів, оскільки Мінкульт оскаржує приватизацію підприємства.

В когось будуть великі плюси, а в когось великі мінуси. Одеська кіностудія судиться за 12% акцій з Міністерством культури. Конфлікт інтересів? Ні, не чули. Це новий крок навіть у вашій кадровій політиці, — заявив Гончаренко.

У відповідь Ткаченко зазначив, що «у брехні немає кордонів, це невігластво і хамство». Нардеп сказав, що його акції готуються до продажу, причому не «в сліпий траст». Ткаченко пообіцяв провести оборудку найближчим часом.

Він додав, що оскільки «у нього конфлікт інтересів», то голосувати за себе в Раді не буде. Ткаченка через декілька хвилин Рада призначила новим міністром культури та інформаційної політики 263 голосами.

На парламентських виборах 2019 року Ткаченка обрали у Раду від партії «Слуга народу» (№ 9 в списку). Нещодавно він опублікував привітання з Днем Києва та підтвердив, що буде брати участь у праймеріз «Слуги народу» на виборах мера міста.

Ткаченко — колишній голова медіахолдингу «1+1», який належить олігарху Ігорю Коломойському. На початку жовтня 2019 року він подав до НАЗК свою декларацію як кандидата на посаду голови КМДА.

У 2005 році Одеська кіностудія стала акціонерним товариством. 50% акцій (без однієї) перейшли до компанії Ткаченко «Нова студія». «Думська» повідомляє, що у 2019 році він порівну розділив свою частку кіностудії з київським забудовником Андрієм Вавришем, а у жовтні президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє приватизувати кіностудію.

У січні 2020 року Міністерство культури втратило контрольний пакет акцій кіностудії. Господарський суд Києва ухвалив забрати у держави близько 12% акцій підприємства і передати їх АТ.

Ткаченко і Вавриш заявляють, що хочуть розвивати кіностудію (за останні 15 років вона зняла всього два фільми). Одеські ЗМІ припускали, що, ймовірно, їх також цікавить 7 га землі на Французькому бульварі, які можуть стати хорошим майданчиком для забудови.