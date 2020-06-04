Верховна Рада залишилася без одного “слуги”: стало відомо, хто посяде його місце

https://racurs.ua/ua/n139244-u-verhovniy-radi-na-odnogo-slugu-stalo-menshe.html

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Олександр Ткаченко, народний депутат від президентської фракції «Слуга народу», очолив Міністерство культури та інформаційної політики. Сьогодні 263 депутати Верховної Ради підтримали його кандидатуру. Також під час ранкового пленарного засідання спікер парламенту Дмитро Разумков поставив на голосування заяву Ткаченка про дострокове складання ним повноважень нардепа у зв’язку з призначенням до Кабміну.

Парламентарі 299 голосами «за» підтримали заяву свого вже екс-колеги. Після цього новообраний міністр склав присягу перед Верховною Радою.

Як відомо, замість «слуги» Ткаченка депутатом Ради тепер повинен стати № 138 списку «Слуги народу» — підприємець із Дніпра Денис Маслов. Маслов народився 1 серпня 1983 року, впродовж останніх п’яти років проживає на території України, має вищу освіту.