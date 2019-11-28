Вольфганг Амадей Моцарт. Фото: peoples.ru

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Ракурс

Редкий портрет Вольфганга Амадея Моцарта был продан вчера на аукционе Christie’s в Париже. Организаторы торгов планировали выручить от продажи от 800 тыс. до 1,2 млн евро, однако покупатели проявили большой интерес к полотну и окончательная цена продажи произведения искусства составила 4 млн евро.

Данная картина является одним из четырех портретов австрийского композитора-виртуоза, написанных при его жизни и до сих пор являющаяся частью частной коллекции. Портрет был написан в 1770 году и, предположительно, принадлежит руке итальянского художника Джамбеттино Чиньяроли, сообщает Euronews.

Портрет написан маслом и на нем изображен 13-летний Моцарт в белом парике и красном сюртуке во время игры на клавесине. На инструменте установлена музыкальная партитура, на которой можно рассмотреть нотный стан.

Некоторые музыковеды полагают, что ноты на портрете могут быть одним из неизвестных произведений Моцарта.

Картина была написана во время путешествия Моцарта по Италии, когда он попутно давал концерты по всей стране. Портрет был заказан венецианским генералом Пьетро Лугиати через несколько дней после органного концерта Моцарта в Вероне, который состоялся в январе 1770 года.

Как ранее писал «Ракурс», на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке картина Моне «Стога» была продана за рекордную цену в 110,7 млн долл.