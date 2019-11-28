Вольфганг Амадей Моцарт. Фото: peoples.ru

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Ракурс

Рідкісний портрет Вольфганга Амадея Моцарта був проданий вчора на аукціоні Christie’s у Парижі. Організатори торгів планували виручити від продажу від 800 тис. до 1,2 млн євро, однак покупці виявили жваву цікавість до полотна й остаточна ціна продажу витвору мистецтва становила 4 млн євро.

Ця картина є одним із чотирьох портретів австрійського композитора-віртуоза, написаних за його життя, і досі є частиною приватної колекції. Портрет був написаний у 1770 році і, ймовірно, належить руці італійського художника Джамбеттіно Чіньяролі, повідомляє Euronews.

Портрет написаний маслом і на ньому зображений 13-річний Моцарт у білій перуці та червоному сюртуку під час гри на клавесині. На інструменті встановлена ​​музична партитура, на якій можна розгледіти нотний стан.

Деякі музикознавці вважають, що ноти на портреті можуть бути одним із невідомих творів Моцарта.

Картина була написана під час подорожі Моцарта по Італії, коли він попутно давав концерти по всій країні. Портрет був замовлений венеційським генералом П'єтро Лугіаті через кілька днів після органного концерту Моцарта у Вероні, який відбувся у січні 1770 року.

Як раніше писав «Ракурс», на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку картина Моне «Копиці» була продана за рекордну ціну в 110,7 млн ​​дол.