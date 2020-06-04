Ісаака Ньютон. Фото: Цікаві факти

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Ракурс

У Лондоні аукціонний дім «Бонхамс» виставив на продаж невідомі записи великого англійського математика і фізика Ісаака Ньютона. У записах описаний рецепт ліків від чуми, які більше схожі на зілля знахарів.

Ці записи Ньютона датуються 1667 роком. Тоді він навчався у Триніті-коледжі Кембриджського університету і цікавився проблемою епідемії чуми, повідомляє The Guardian.

Для створення своїх ліків Ньютон використовував вчення відомого хіміка Яна Баптиста ван Гельмонта. Ньютон вважав, що його ліки здатні зцілити від смертельного захворювання.

Для приготування ліків необхідно жабу підвісити над димарем і тримати її там три доби. Потім земноводне потрібно подрібнити і змішати з його ж блювотою. Порошок необхідно втирати в рани хворих.

Також у записах містяться рекомендації Ньютона щодо профілактики чуми. Вчений радить уникати заражених інфекцією місць. Так, наприклад, описано випадок, коли чоловік торкнувся брудного папірусу і відчув біль, як від уколу голки. У нього виникла виразка на обличчі, а через два дні чоловік помер.

Аукціонний будинок стверджує, що ці записи Ньютона раніше ніколи не публікувалися, тому що його роздуми на сторонні теми нікого не цікавили.

Експерт по книгах аукціонного дому «Бонхамс» Даррен Сазерленд вважає, що записи вченого мають велику цінність. Вони оцінені у 80−120 тис. дол.

Як раніше писав «Ракурс», баскетбольну майку Барака Обами продали на аукціоні за 120 тис. дол. Колишній президент США грав у цій майці під номером «23» у випускному класі гавайської школи «Пунаху» в Гонолулу.