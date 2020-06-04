Инцидент произошел ночью, фото: Selddon

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В Одессе ночью 12-летний подросток устроил гонки по улицам города, пытаясь убежать от полиции.

В конце концов он врезался в столб и закрылся внутри автомобиля, сообщает издание «Трасса 95».

Когда полицейские пытались достать несовершеннолетнего из разбитого транспортного средства, он снова завел автомобиль, чтобы скрыться. Однако полицейским снова удалось его догнать.

Отмечается, что правоохранителям пришлось разбить стекло, чтобы достать из машины подростка.

Оказалось, что подросток управлял автомобилем, сидя за водительским местом на подушке.

По информации местных СМИ, автомобиль под управлением подростка начал движение на улице Гастелло. Задержать его полиции удалось на улице Рихтера. Двигатель автомобиля оказался сожженным.

Автомобиль отправлен на штрафплощадку, отмечает издание «Вгороде».

Правоохранители вызвали родителей, следственно-оперативную группу и работников ювенальной превенции.

Напомним, этой ночью в Киеве на Житомирской трассе произошло жуткое ДТП, в результате которого заживо сгорел водитель одного из автомобилей.