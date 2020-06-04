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Обыск в красном корпусе. Фото: Shutterstock
В Киеве СБУ ищет взяточников в красном корпусе университета им. Шевченко — СМИhttps://racurs.ua/n139251-v-kieve-sbu-ischet-vzyatochnikov-v-krasnom-korpuse-universiteta-im-shevchenko-smi.htmlРакурс
В Киеве в главном корпусе университета им. Тараса Шевченко силовики проводят обыски. Сотрудники полиции и Службы безопасности Украины (СБУ) пришли туда днем 4 июня.
Сообщается, что обыск проводится в рамках уголовного производства о взяточничестве в университете. Производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обыск проводится в главном, красном, корпусе университета, который расположен по адресу ул. Владимирская, 60. Кого именно подозревают в получении неправомерной выгоды, не уточняется.
Сообщается, что правоохранители документируют противоправную деятельность высших должностных лиц Киевского национального университета им. Шевченко по получению взяток от студентов образовательного учреждения. В сам университет сейчас пускают только по пропускам.
Напомним, ранее правоохранители пришли с обысками в киноцентр Александра Довженко. Обыски прошли в рамках уголовного производства по акту ревизии Государственной аудиторской службы Украины.