В національному парку Йеллоустоун, фото: Yellowstone National Park

https://racurs.ua/ua/n139270-kataklizm-vidkladaietsya-u-ssha-znykaie-nebezpechnyy-dlya-ludstva-supervulkan.html

Ракурс

Супервулкан Йеллоустоун у США поступово зникає. Тож побоювання його раптового масштабного виверження, яке могло б призвести до великих жертв у Північній Америці та спровокувати глобальну катастрофу, ймовірно, є марними.

Такого висновку дійшли вчені з Геологічного товариства США, котрі проаналізували історію вивержень цього супервулкану. Про це йдеться у науковій статті, опублікованій у виданні Geology.

Гаряча точка супервулкану, котра живить гейзери та грязьові потоки у Національному парку Йеллоустоун, розташованому на півночі США, сьогодні має втричі меншу здатність призводити до вивержень, ніж у часи максимальної активності Йеллоустоуна.

Учені проаналізували стародавні вулканічні відкладення, щоб співвіднести їх з певними виверженнями. В результаті учені уточнили історію Йеллоустоуна — відкладення з, як вважалося, кількох порівняно невеликих вивержень, насправді відносилися до двох невідомих раніше супервивержень, котрі сталися близько 9 і 8,7 млн років тому.

При цьому останнє з них було найбільш катастрофічною подією в історії Йєллоустона. Тоді територія площею з американський штат Нью-Джерсі була похована під гарячим вулканічним склом, що знищило все життя на її поверхні, а вулканічний попіл випав по всій території США.

Тобто, Йеллоустоун вивергався рідше, ніж вважалося, проте його виверження в далекому минулому були значно масштабнішими.

У міоцені (геологічній епосі, яка тривала у період з 23 млн років тому до 5,3 млн років тому) виверження супервулкану різної інтенсивності відбувалися приблизно кожні 500 тис. років. Однак після міоцену їхня частота впала до одного разу за 1,5 млн років.

Останнє супервиверження було 630 тис. років тому. Це означає, що наступне виверження Йеллоустоуна не слід очікувати найближчим часом — воно відбудеться приблизно через 900 тис. років.

Крім зменшення частоти вивержень, також зменшився їх масштаб та температури.

Разом ці особливості вказують на те, що активність гарячої точки може слабшати, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, у 2016 році дані супутникових спостережень навели вчених на думку, що Йеллоустоун може «прокидатися».