В национальном парке Йеллоустоун, фото: Yellowstone National Park

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Ракурс

Супервулкан Йеллоустоун в США постепенно исчезает. Поэтому опасения относительно его внезапного масштабного извержения, которое могло бы привести к большим жертвам в Северной Америке и спровоцировать глобальную катастрофу, вероятно, напрасны.

К такому выводу пришли ученые из Геологического общества США, которые проанализировали историю извержений этого супервулкана. Об этом говорится в научной статье, опубликованной в издании Geology.

Горячая точка супервулкана, которая питает гейзеры и грязевые потоки в Национальном парке Йеллоустоун, расположенном на севере США, сегодня имеет в три раза меньшую способность приводить к извержениям, чем во времена максимальной активности Йеллоустоуна.

Ученые проанализировали древние вулканические отложения, чтобы соотнести их с определенными извержениями. В результате ученые уточнили историю Йеллоустоуна — отложения из, как считалось, нескольких сравнительно небольших извержений, на самом деле относились к двум неизвестным ранее суперизвержениям, которые произошли около 9 и 8,7 млн лет назад.

При этом последнее из них было наиболее катастрофическим событием в истории Йеллоустона. Тогда территория площадью с американский штат Нью-Джерси была похоронена под горячим вулканическим стеклом, что уничтожило всю жизнь на ее поверхности, а вулканический пепел выпал на всей территории США.

То есть, Йеллоустоун извергался реже, чем считалось, однако его извержения в далеком прошлом были значительно более масштабными.

В миоцене (геологической эпохе, которая проходила в период с 23 млн лет назад до 5,3 млн лет назад) извержения супервулкана различной интенсивности происходили примерно каждые 500 тыс. лет. Однако после миоцена их частота упала до одного раза в 1,5 млн лет.

Последнее суперизвержение было 630 тыс. лет назад. Это означает, что следующего извержения Йеллоустоуна не следует ожидать в ближайшее время — оно состоится примерно через 900 тыс. лет.

Кроме уменьшения частоты извержений, также уменьшился их масштаб и температуры.

Вместе эти особенности указывают на то, что активность горячей точки может ослабевать, — отмечают исследователи.

Напомним, в 2016 году данные спутниковых наблюдений навели ученых на мысль, что Йеллоустоун может «просыпаться».