Вакцина от коронавируса: ведущие экономики Европы хотят опередить США и Китай, фото — БэлТА

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Ракурс

Вакцину от коронавируса совместно будут создавать Германия, Франция, Италия и Нидерланды. Эти страны сегодня создали альянс, чтобы ускорить производство вакцины от COVID-19 в Европе.

Четыре крупнейшие экономики Европы совместно рассматривают различные многообещающие инициативы и ведут переговоры с фармацевтическими компаниями, сообщает Handelsblatt.

Цель «Альянса за инклюзивную вакцину» — обеспечить возможность ее производства на европейской территории, где это возможно. Германия, Франция, Италия и Нидерланды убеждены, что для успешного результата нужны общая стратегия и инвестиции, — говорится в заявлении саммита, который состоялся сегодня в режиме видеоконференции.

Альянс рассматривает перспективные инициативы в сфере разработки вакцин, чтобы обеспечить нужное количество вакцины для Евросоюза и других стран, особенно для бедных стран Африки. Немецкие СМИ сообщают, что четыре европейские страны хотят опередить США и Китай в разработке вакцины от коронавируса.

ВОЗ ранее сообщала, что в мире приблизительно десять вакцин уже допущены к клиническим испытаниям, еще 121 находится в рабочей фазе создания.

Например, испытания вакцины в Оксфорде находятся на втором этапе. Здесь ищут 10 тыс. человек, которых поделят на две группы: одной будут вводить медикамент, другой — плацебо.

Поиски средств для разработки вакцины сопровождаются и скандалами. Возмущение вызвало заявление исполнительного директора французской SANOFI Пола Хадсона. Он считает, что поскольку США финансируют работу, то они будут обеспечиваться вакциной в приоритетном порядке. Впоследствии это заявление опровергли.

Французский президент Эммануэль Макрон подчеркивал, что на вакцину не могут распространяться законы рынка, эту точку зрения разделяет и руководитель Красного Креста.

Как ранее писал «Ракурс», лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский предложил испытать вакцину от коронавируса на заключенных. Он предлагает добровольцам в два раза уменьшать срок заключения.