Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Погода в Украине 5 июня будет дождливая. Кратковременные осадки обещают в западных, северных и восточных областях.

Сильные ливни прогнозируют в центральных регионах страны, а в Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Завтра в Украине немного потеплеет. Ночью температура воздуха ожидается от 9° до 15° выше нуля, а днем воздух прогреется до 9−25° тепла. Ветер прогнозируют южный, юго-восточный и юго-западный 7−12 м/с.

Погода в Киеве 5 июня будет дождливая, но теплая. Ночью прогнозируют 10−12° тепла, а днем — 21−23° выше нуля. Также в ближайшие сутки дождь обещают и в Харькове. Температура воздуха в областном центре ночью прогреется до 11−13° тепла, днем до 19−21° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется дождливая. Температурные показатели будут следующими: ночью 10−12° тепла, а днем — 22−24° выше нуля. В Карпатах завтра Гидрометцентр Украины прогнозирует тоже неблагоприятные погодные условия — будут лить дожди. Столбики термометров в темное время суток покажут 10−14° тепла, а днем 21−25° тепла по Цельсию.

В Одессе прогнозируется погода без осадков. В курортном городе температура воздуха ночью ожидается 13−15° тепла, а днем — 21−23° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 5 июня прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что сегодня в северо-восточных и Днепропетровской областях, а также на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются небольшие и местами умеренные кратковременные дожди.