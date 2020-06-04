В России прорвало магистральный нефтепровод. Фото: TK Media

https://racurs.ua/n139267-v-rossii-novaya-neftyanaya-avariya-v-permskom-krae-prorvalo-magistralnyy-nefteprovod-video.html

Ракурс

В России, в Пермском крае сегодня прорвало магистральный нефтепровод «Холмогоры-Клин», который принадлежит компании «Транснефть-Прикамье».

В результате прорыва магистрального нефтепровода разлилась нефть объемом около 10 куб. м. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

В результате случившейся аварии разлившаяся нефть успела просочиться в почву. В то же время представители компании «Транснефть-Прикамье» уверяют, что прорыв быстро ликвидировали и в водоемы топливо не попало.

На месте происшествия уже ведутся аварийные работы, перекрыт 400-километровый отрезок нефтепровода. Их планируют завершить 6 июня. Ликвидацией последствий утечки занимаются 34 человека, привлечены 10 единиц техники. Прокуратура региона организовала проверку причин аварии.

Напомним, ранее в российском городе Норильске, расположенном на севере Красноярского края, в местные водоемы попали более 20 тыс. тонн дизтоплива. Местные природоохранные активисты отмечают, что под угрозой загрязнения находятся ряд водоемов, в том числе и Карское море.