У Росії прорвало магістральний нафтопровід. Фото: TK Media

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У Росії, в Пермському краї сьогодні прорвало магістральний нафтопровід «Холмогори-Клин», який належить компанії «Транснефть-Прикамье».

Внаслідок прориву магістрального нафтопроводу розлилася нафта обсягом близько 10 куб. м. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника екстрених служб регіону.

Внаслідок аварії розлита нафта встигла просочитися у ґрунт. Водночас представники компанії «Транснефть-Прикамье» запевняють, що прорив швидко ліквідували і до водойм паливо не потрапило.

На місці події вже проводяться аварійні роботи, перекрито 400-кілометровий відрізок нафтопроводу. Їх планують завершити 6 червня. Ліквідацією наслідків витоку займаються 34 людини, залучено 10 одиниць техніки. Прокуратура регіону організувала перевірку причин аварії.

Нагадаємо, раніше в російському місті Норільську, розташованому на півночі Красноярського краю, до місцевих водойм потрапили понад 20 тис. тонн дизпалива. Місцеві природоохоронні активісти зазначають, що під загрозою забруднення перебувають низка водойм, зокрема Карське море.