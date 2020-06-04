Малюська розпочав рекламну кампанію з продажу в'язниць. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n139266-maluska-rozpochav-reklamnu-kampaniu-z-prodaju-v-yaznyc-infografika.html

Ракурс

Реформи в Україні вимагають фінансування, якого завжди не вистачає. Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що у бюджеті немає грошей на проведення тюремної реформи, тому джерела фінансування відомство буде шукати самостійно.

Сьогодні у Верховній Раді було зареєстровано законопроект під № 3591, який дозволить продавати нефункціонуючі в’язниці й використовувати 70% коштів від їх продажу на нове будівництво та реконструкцію старої тюремної інфраструктури, повідомив Малюська в Facebook.

Крім того, джерелами фінансування реформи також є платні камери і приватні СІЗО.

За словами міністра юстиції, продаж в’язниць дозволить:

перенести старі СІЗО за межі міст або у промзону;

підвищити стандарти утримання ув’язнених і дотримання їхніх прав;

зменшити витрати на поточне утримання СІЗО завдяки енергоефективності та відсутності необхідності у постійних ремонтах.

Малюська уточнив, що будуть продаватися тільки в’язниці, які не використовуються, тому розпродаж виправних закладів не призведе до масового звільнення засуджених.

Також міністр додав, що навряд чи комусь із потенційних покупців цікава в’язниця у якості нерухомості. Основну цінність становлять земельні ділянки, на яких розташовані в’язниці. Особливо цінними є об'єкти, які розташовані в центральних районах великих міст.

Як раніше писав «Ракурс», у Дніпрі та Запорізькій області відриті платні СІЗО. Ціна за добу перебування у платному СІЗО стартує від 540 грн.