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Ракурс
Малюська розпочав рекламну кампанію з продажу в'язниць. Фото: РБК

Малюська розпочав рекламну кампанію з продажу в’язниць (ІНФОГРАФІКА)

4 чер 2020, 15:54
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Реформи в Україні вимагають фінансування, якого завжди не вистачає. Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що у бюджеті немає грошей на проведення тюремної реформи, тому джерела фінансування відомство буде шукати самостійно.

Сьогодні у Верховній Раді було зареєстровано законопроект під № 3591, який дозволить продавати нефункціонуючі в’язниці й використовувати 70% коштів від їх продажу на нове будівництво та реконструкцію старої тюремної інфраструктури, повідомив Малюська в Facebook.

Малюська розповів про вигідність продажу в'язниць. Фото: FacebookКрім того, джерелами фінансування реформи також є платні камери і приватні СІЗО.

Малюська розповів про вигідність продажу в'язниць. Фото: Facebook

За словами міністра юстиції, продаж в’язниць дозволить:

  • перенести старі СІЗО за межі міст або у промзону;
  • підвищити стандарти утримання ув’язнених і дотримання їхніх прав;
  • зменшити витрати на поточне утримання СІЗО завдяки енергоефективності та відсутності необхідності у постійних ремонтах.

Малюська уточнив, що будуть продаватися тільки в’язниці, які не використовуються, тому розпродаж виправних закладів не призведе до масового звільнення засуджених.

Малюська розповів про вигідність продажу в'язниць. Фото: Facebook

Малюська розповів про вигідність продажу в'язниць. Фото: FacebookТакож міністр додав, що навряд чи комусь із потенційних покупців цікава в’язниця у якості нерухомості. Основну цінність становлять земельні ділянки, на яких розташовані в’язниці. Особливо цінними є об'єкти, які розташовані в центральних районах великих міст.



Малюська розповів про вигідність продажу в'язниць. Фото: Facebook

Як раніше писав «Ракурс», у Дніпрі та Запорізькій області відриті платні СІЗО. Ціна за добу перебування у платному СІЗО стартує від 540 грн.

Джерело: Ракурс


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