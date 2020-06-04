Apple заблокувала iPhone, вкрадені під час заворушень. Фото: peakpx.com

https://racurs.ua/ua/n139265-marodery-v-rozpachi-apple-viddaleno-zablokuvala-vkradeni-iphone-pid-chas-zavorushen-u-ssha-foto.html

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Apple (Епл) відстежує і блокує смартфони, які були вкрадені з магазинів компанії під час протестів у США.

На вкрадений Iphone (Айфон) приходить повідомлення, що смартфон відстежується і інформація про місцезнаходження буде передана владі. Мародерам пропонують повернути пристрій у магазин і тоді його розблокують. Про це повідомляє CNN.

Будь ласка, поверніть пристрій Apple Store на Walnut Street. Цей пристрій було відключено, а його місцезнаходження встановлено. Місцеві правоохоронні органи будуть сповіщені про інцидент, — таке повідомлення висвітлюється при увімкненні вкраденого «Айфона».

Як відомо, у США фірмові магазини Apple нещодавно відновили свою роботу, під час спалаху коронавірусу вони не працювали. Під час протестів у США мародери розграбували точки продажу в Нью-Йорку, Філадельфії та Вашингтоні. Невідомі викрали тисячі iPhone, iPad, Mac та Apple Watch.

Нагадаємо, Гугл спільно з компанією Apple заявили про запуск програми, що допоможе відстежувати людей, які контактували з інфікованими коронавірусом.