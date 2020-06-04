Apple заблокировала iPhone, украденные во время беспорядков. Фото: peakpx.com

https://racurs.ua/n139265-marodery-v-otchayanii-apple-udalenno-zablokirovala-ukradennye-iphone-vo-vremya-besporyadkov.html

Ракурс

Apple (Эпл) отслеживает и блокирует смартфоны, которые были украдены из магазинов компании во время протестов в США.

На украденный Iphone (Айфон) приходит сообщение, что смартфон отслеживается и информация о местонахождении будет передана властям. Мародерам предлагают вернуть устройство в магазин и тогда его разблокируют. Об этом сообщает CNN.

Пожалуйста, верните устройство Apple Store на Walnut Street. Это устройство было отключено, а его местонахождение установлено. Местные правоохранительные органы будут оповещены об инциденте, — такое сообщение высвечивается при включении украденного «Айфона».

Как известно, в США фирменные магазины Apple недавно возобновили свою работу, во время вспышки коронавируса они не работали. Во время протестов в США мародеры разграбили точки продаж в Нью-Йорке, Филадельфии и Вашингтоне. Неизвестные похитили тысячи iPhone, iPad, Mac и Apple Watch.

Напомним, Гугл совместно с компанией Apple заявили о запуске программы, которая поможет отслеживать людей, которые контактировали с инфицированными коронавирусом.