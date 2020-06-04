Отставку Авакова прокомментировала генпрокурор Венедиктова, фото — Суспільне

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Отставка Арсена Авакова является политически мотивированной. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сегодня дала понять, что не поддерживает увольнение министра внутренних дел в связи с громкими преступлениями, которые совершили в последнее время полицейские, а также несколькими другими резонансными преступлениями, в частности, стрельбой в Броварах.

Сегодня задержали за взятку прокурора, так что — отправлять в отставку генпрокурора? Мне кажется, это очень политические заявления, — так ответила Венедиктова на вопрос об отставке Авакова после координационного совещания правоохранительных органов по пресечению случаев преступлений со стороны правоохранительных органов и случаев пыток.

Совещание состоялось под ее председательством. Генпрокурор не считает, что следствием установления фактов совершения преступлений сотрудниками правоохранительного органа должна стать отставка руководителя министерства. Она добавила, что политические заявления по поводу инициативы увольнения Авакова делать не будет.

Венедиктова также заявила, что не готовила в Госбюро расследований проекты подозрений против Петра Порошенко и не отправляла их в Генпрокуратуру.

Вообще пока подозрений нардепам не готовлю, — сказала генпрокурор.

По ее мнению, материалы на одного из депутатов, которому она не объявляет подозрение (о чем жаловались прокуроры САП раньше) «очень слабые и списаны с какого-то сайта».

Напомним, что в связи с изнасилованием и пытками в отделе полиции в Кагарлыке председатель Национальной полиции Игорь Клименко уволил двух подозреваемых полицейских, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и расформировал подразделение. В Кагарлыке проведут переаттестацию всего личного состава полиции.

В Раде начали сбор подписей нардепов за отставку Авакова с должности министра внутренних дел.