Аваков хочет установить систему круглосуточного контроля за полицейскими стоимостью 20 млн евро

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Арсен Аваков, министр внутренних дел сегодня заявил, что во всех подразделениях полиции будет функционировать система круглосуточного контроля за действиями чиновников. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Система называется Сustody Records. Механизм — онлайн-регистрация задержанных лиц во всех подразделениях полиции, начиная с момента фактического задержания, подачи жалоб и других механизмов контроля за действиями должностных лиц в режиме 24/7. Сейчас идет апробация этого пилотного проекта в полиции Кировоградской области. Она предусматривает переоборудование помещений 10 отделов и отделений полиции, — сообщил глава МВД.

По словам Авакова, для внедрения такого проекта во всех украинских подразделениях полиции необходимо по предварительным подсчетам более 20 млн евро.

Министерство внутренних дел принимает все меры по очистке рядов полиции и строго наказывает виновных, — уверяет Аваков.

Кроме этого, министр назвал инцидент в Кагарлыке позорным.

Кагарлицкий отдел полиции расформирован, 60 полицейских выведены за штат. Возможность их дальнейшей службы решит кадровая комиссия Нацполиции, — сообщил Аваков.

Он добавил, что случаи пыток и бесчеловечного обращения «существуют в полиции любой страны мира».

МВД активно поддерживает политику абсолютного неприятия нарушений прав человека, — отметил Аваков.

По словам члена правительства, МВД сотрудничает с омбудсменом и международными организациями по предупреждению пыток, соблюдению прав человека.