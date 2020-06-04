Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Аваков хоче встановити систему цілодобового контролю за поліцейськими вартістю 20 млн євро

Аваков анонсував запуск системи цілодобового контролю за поліцейськими Сustody Records

4 чер 2020, 15:27
999

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ сьогодні заявив, що в усіх підрозділах поліції функціонуватиме система цілодобового контролю за діями посадовців. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Називатиметься система Сustody Records. Механізм — онлайн-реєстрація затриманих осіб в усіх підрозділах поліції, починаючи з фактичного затримання, подання скарг та інших механізмів контролю за діями посадовців в режимі 24/7. Зараз триває апробація цього пілотного проекту в поліції Кіровоградської області. Він передбачає переоблаштування приміщень 10 відділів і відділень поліції, — повідомив очільник МВС.

За словами Авакова, для запровадження такого проекту в усіх українських підрозділах поліції необхідно за попередніми підрахунками понад 20 млн євро.

Міністерство внутрішніх справ вживає усіх заходів щодо очищення лав поліції й суворо карає винних, — запевнює Аваков.

Окрім цього, міністр назвав інцидент у Кагарлику ганебним.

Кагарлицький відділ поліції розформований, 60 поліцейських виведено за штат. Можливість їхньої подальшої служби вирішить кадрова комісія Нацполіції, — повідомив Аваков.

Він додав, що випадки катувань і нелюдського поводження «існують у поліції будь-якої країни світу».



МВС активно підтримує політику абсолютного неприйняття порушень прав людини, — наголосив Аваков.

Зі слів члена уряду, МВС співпрацює з міжнародними організаціями з питань запобігання катуванням, дотримання прав людини та омбудсменом.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів