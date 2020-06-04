Аваков хоче встановити систему цілодобового контролю за поліцейськими вартістю 20 млн євро

https://racurs.ua/ua/n139263-avakov-anonsuvav-zapusk-systemy-cilodobovogo-kontrolu-za-policeyskymy-sustody-records.html

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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ сьогодні заявив, що в усіх підрозділах поліції функціонуватиме система цілодобового контролю за діями посадовців. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Називатиметься система Сustody Records. Механізм — онлайн-реєстрація затриманих осіб в усіх підрозділах поліції, починаючи з фактичного затримання, подання скарг та інших механізмів контролю за діями посадовців в режимі 24/7. Зараз триває апробація цього пілотного проекту в поліції Кіровоградської області. Він передбачає переоблаштування приміщень 10 відділів і відділень поліції, — повідомив очільник МВС.

За словами Авакова, для запровадження такого проекту в усіх українських підрозділах поліції необхідно за попередніми підрахунками понад 20 млн євро.

Міністерство внутрішніх справ вживає усіх заходів щодо очищення лав поліції й суворо карає винних, — запевнює Аваков.

Окрім цього, міністр назвав інцидент у Кагарлику ганебним.

Кагарлицький відділ поліції розформований, 60 поліцейських виведено за штат. Можливість їхньої подальшої служби вирішить кадрова комісія Нацполіції, — повідомив Аваков.

Він додав, що випадки катувань і нелюдського поводження «існують у поліції будь-якої країни світу».

МВС активно підтримує політику абсолютного неприйняття порушень прав людини, — наголосив Аваков.

Зі слів члена уряду, МВС співпрацює з міжнародними організаціями з питань запобігання катуванням, дотримання прав людини та омбудсменом.