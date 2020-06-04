Перестрілка в Броварах: у поліції показали результати обшуків у фігурантів (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n139262-perestrilka-v-brovarah-u-policiyi-pokazaly-rezultaty-obshukiv-u-figurantiv-foto-video.htmlРакурс
Перестрілка в Броварах сталася 29 травня.
Сьогодні поліція провела санкціоновані обшуки за місцями можливого перебування співорганізатора та учасників цього збройного конфлікту. Про це повідомляє прес-служба МВС.
В результаті обшуків вилучено рушниці, карабіни, пістолети, ножі, амуніцію для особистого захисту, «чорнові» записи, а також речі, в які учасники перестрілки, ймовірно, були вдягнені під час інциденту.
Зазначається, що за фактом перестрілки в місті Бровари Київської області проводиться досудове розслідування у провадженнях, відкритих за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням зброї), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), а також ст. 15 та ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу.
Тривають заходи, спрямовані на затримання всіх учасників цієї перестрілки.
Нагадаємо, низці учасників стрілянини в Броварах обрані запобіжні заходи у виді тримання під вартою.