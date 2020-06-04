Полиция провела обыски у участников перестрелки в Броварах, фото: МВД

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Перестрелка в Броварах произошла 29 мая.

Сегодня полиция провела санкционированные обыски по местам возможного нахождения соорганизатора и участников этого вооруженного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В результате обысков изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, «черновые» записи, а также вещи, в которые участники перестрелки, вероятно, были одеты во время инцидента.

Отмечается, что по факту перестрелки в городе Бровары Киевской области проводится досудебное расследование по производствах, открытых по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), а также ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса.

Продолжаются мероприятия, направленные на задержание всех участников этой перестрелки.

Напомним, ряду участников стрельбы в Броварах избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.