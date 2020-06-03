Отставка Авакова: у Порошенко объяснили, почему не подписывают представление «Голоса» об увольнении министра, фото — "5 канал"

https://racurs.ua/n139171-u-poroshenko-obyasnili-pochemu-ne-podpisyvaut-predstavlenie-golosa-ob-otstavke-avakova.html

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Отставка министра внутренних дел Арсена Авакова поддерживается фракцией «Европейская солидарность», но подписи за соответствующую инициативу «Голоса» депутаты «ЕС» не дадут.

Николай Княжицкий, один из лидеров фракции пятого президента Украины Петра Порошенко пояснил, что «Европейская солидарность» продолжает дискуссию с «Голосом», который инициирует сбор подписей за отставку Авакова.

Княжицкий называет сбор подписей бессмысленным действием, поскольку достаточно одной подписи любого депутату через электронную систему и постановление об инициативе отставки в Раде зарегистрируют.

Проголосует ли «ЕС» за отставку, если вдруг «Голосом» будет зарегистрировано постановление? Очевидно! Уйдет ли Аваков в отставку? Нет, потому что голосов «Голоса» и «ЕС» для этого не хватит, — написал Княжицкий у себя в Фейсбук.

Он считает, что неудачные попытки отправить Авакова в отставку только укрепляют его влияние в обществе и Раде. «Евросолидарность» выступает за отставку всего правительства и начинает собирать подписи для инициирования этого вопроса. Нардеп считает, отставка всего правительства может объединить зал.

Вчера во время дискуссий в Фейсбук нардеп от «Евросолидарности» Владимир Арьев отметил, что отсутствие поддержки его фракцией сбора подписей — это своеобразная месть «Голосу» из-за прежних голосования.

Ирина Геращенко также объясняла, что, когда дело дойдет до голосования, фракция Порошенко ообовязково поддержит отставку главы МВД.

Напомним, что вчера «Голос» начал сбор подписей депутатов за отставку Авакова. Под проектом постановления за его отставку подписались около 50 депутатов от двух фракций — «Слуги народа» и «Голоса», другие нардепы подписываться не спешат. «Европейская солидарность» обещает поддержать отставку любого министра во время рассмотрения в парламенте, хотя сама предлагает отставку всего Кабмина.