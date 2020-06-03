Протесты в США: Ассоциация судмедэкспертов проверила официальные выводы о смерти Флойда, фото — AFP

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Протесты в США не утихают. На этом фоне стало известно, что ассоциация судмедэкспертов согласилась с официальными результатами экспертизы, проведенной по поводу смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания его полицейскими в городе Миннеаполис.

Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN. Ранее бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин заявило, что Флойд умер в результате остановки сердца и дыхания, которую вызвали приемы, использованные полицией при задержании.

В организме Флойда обнаружены следы интоксикации синтетическим опиатом фентанил и использования наркотического вещества метамфетамин. Кроме того, было установлено, что у Флойда были проблемы с повышенным кровяным давлением и закупоренными артериями.

В свою очередь независимые специалисты, которые были наняты семьей Флойда, установили, что афроамериканец умер из-за удушения. При этом они утверждают, что проблемы с кровообращением, а также наркотическая интоксикация не имеют прямого отношения к делу и не были причиной смерти мужчины.

На фоне протестов периметр безопасности у Белого дома расширили по распоряжению министра юстиции — генерального прокурора США Уильяма Барра. The Washington Post написала, что Барр лично приказал чиновникам компетентных органов на месте событий зачистить улицы в Лафайет-сквер незадолго до того, как небольшую площадь пересек президент Дональд Трамп, который посетил расположенную рядом церковь Святого Иоанна. Этот храм в воскресенье подожгли участники беспорядков в столице США. Огонь вовремя потушили, но зданию был нанесен ущерб.

Пентагон перебросил около 1,6 тыс. военнослужащих в окрестности столицы США в связи с беспорядками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя американского оборонного ведомства Джонатана Хоффмана.

Такси в Нью-Йорке в период действия комендантского часа будут перевозить только «лиц, выполняющих неотложные работы», а полиция может выяснять у пассажиров цель поездки.

Facebook заблокировал страницы и аккаунты, связанные с «группой, которая пропагандирует ненависть». По данным компании, владельцы заблокированных учетных записей обсуждали возможность проноса на демонстрации оружия. Компания отметила, что обнаруженные лица относились к сообществу под названием American Guard, которое выступает за «конституционный национализм».

Напомним, что во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе Флойда не утихают массовые протесты и беспорядки. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.

В Луисвилле, штат Кентукки, столкновения полиции и демонстрантов завершились гибелью местного ресторатора. В Сент-Луисе ранения получили четверо полицейских. Грабежи продолжаются в Голливуде и в Нью-Йорке. По меньшей мере 11 человек погибли. Полиция задержала около 4,4 тыс. человек.