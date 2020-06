Протесты в США не утихают уже неделю. Американцы вышли на массовые акции протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В сети было опубликовано видео, на котором полицейские во время задержания применяли к Флойду удушающий прием, позже он умер.

Результаты официальной судмедэкспертизы показали, что американец умер от остановки сердца, которая произошла из-за проблем со здоровьем. Однако родные решили провести независимую проверку. Результаты повторной судмедэкспертизы свидетельствуют о том, что американец умер именно вследствии удушения. Причина смерти — механическая асфиксия. Об этом пишет Reuters.

Два независимых врача, которые проводили аутопсию, говорят, что у Флойда не было проблем со здоровьем, которые могли бы повлиять на его смерть. Они же пришли к выводу, что к смерти Флойда причастен не только полицейский, который придавил задержанного коленом к земле, но и двое других правоохранителей, которые также удерживали задержанного.

Тем временем протесты охватили десятки городов в Соединенных Штатах. Чтобы их придушить, власти страны решили ввести комендантский час в 25 городах 16 штатов. Однако это не остановило американцев, тысячи протестующих все еще бунтуют на улицах Америки.

В Вашингтоне для разгона митингующих даже применили военные вертолеты. На опубликованном видео видно, как военная авиатехника зависает на минимальной высоте над скоплениями людей, чтобы разогнать их шумом двигателей и потоками воздуха от несущих винтов. Правда, заметного эффекта эта тактика не принесла.

Helicopter parked over a crowd at 5/E St Nw #WashingtonDCProtest trying to force ppl away with noise and wind pic.twitter.com/x0AcC3ob0S