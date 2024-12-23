В Словакии начались массовые протесты против визита Фицо в Москву

https://racurs.ua/n202449-v-slovakii-nachalis-massovye-protesty-protiv-vizita-fico-v-moskvu.html

Ракурс

У Братиславі 23 грудня сотні людей вийшли на протест проти візиту прем'єра до Москви.

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У Словаччині відбулася масштабна акція протесту через візит прем'єр-міністра країни до владіміра путіна. Демонстранти виступили проти політичного курсу, який, на їхню думку, може послабити європейську єдність і створити загрозу для національних інтересів Словаччини.

Протестувальники заявляють, що візит до росії в умовах її агресії проти України є недоречним і суперечить цінностям, яких дотримується Словаччина як член ЄС та НАТО.

Вони вимагали більш прозорої зовнішньої політики, яка б відповідала інтересам демократії та міжнародної безпеки.