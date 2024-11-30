США остановили стратегическое партнерство с Грузией

https://racurs.ua/n201722-ssha-ostanovili-strategicheskoe-partnerstvo-s-gruziey.html

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Держдеп США заявив про зупинення стратегічного партнерства з Грузією

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Офіційна заява про зупинення стратегічного партнерства з Грузією з’явилася на сайті Держдепу.

Крім того, «Ехо Кавказу» повідомило, що посол Грузії у США подав у відставку. Йдеться про Давида Залкаліані.

Рішення «Грузинської мрії» призупинити вступ до ЄС є зрадою Конституції Грузії. Ми засуджуємо надмірну силу, що застосовується проти грузинів, які здійснюють свою свободу протесту, і призупинили наше стратегічне партнерство з Грузією, — написав у мережі Х представник Держдепу Меттью Міллер.

Georgian Dream’s decision to suspend EU accession is a betrayal of the Georgian constitution. We condemn excessive force used against Georgians exercising their freedom to protest and have suspended our Strategic Partnership with Georgia. — Matthew Miller (@StateDeptSpox) November 30, 2024

Одночасно на сайті Держдепу опубліковано велику заяву.

Різні антидемократичні дії «Грузинської мрії» порушили основні засади нашого стратегічного партнерства, яке ґрунтувалося на спільних цінностях та прихильності демократії, верховенству закону, громадянському суспільству, повазі прав людини та основних свобод, а також зусиллям боротьби з корупцією. як наслідок — США призупинили дію цього механізму.

Держдепартамент вважає, що рішення «Грузинської мрії» суперечить обіцянці про інтеграцію до ЄС та НАТО, яка закріплена у конституції країни.

Зупинивши процес вступу Грузії до ЄС, «Грузинська мрія» відкинула можливість тісніших зв’язків із Європою і зробила Грузію більш уразливою для Кремля, — вважають у Вашингтоні.

США також засуджують застосування надмірної сили проти демонстрантів та закликають усі сторони забезпечити мирне проведення протестів.