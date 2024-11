США остановили стратегическое партнерство с Грузией

Держдеп США заявив про зупинення стратегічного партнерства з Грузією

Офіційна заява про зупинення стратегічного партнерства з Грузією з’явилася на сайті Держдепу.

Крім того, «Ехо Кавказу» повідомило, що посол Грузії у США подав у відставку. Йдеться про Давида Залкаліані.

Georgian Dream’s decision to suspend EU accession is a betrayal of the Georgian constitution. We condemn excessive force used against Georgians exercising their freedom to protest and have suspended our Strategic Partnership with Georgia.