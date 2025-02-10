Звезда грузинского джаза Нино Катамадзе обвиняется в нарушении правил проведения манифестаций

https://racurs.ua/n203941-zvezdu-gruzinskogo-djaza-nino-katamadze-sudyat-po-delu-o-protestah-v-tbilisi.html

Ракурс

Зірку грузинського джазу Ніно Катамадзе звинувачують у порушенні правил проведення маніфестацій.

Поліція склала протоколи про адміністративні правопорушення для дев’яти учасників протестної акції біля будинку судді в Кутаїсі. Акція біля будинку голови слідчої колегії Кутаїського апеляційного суду Малхаза Окропірашвілі проходила 26 січня — у відповідь на відмову розглянути апеляцію у справі журналістки Мзії Амаглобелі, яка голодує у СІЗО з середини січня.

Крім Катамадзе, протоколи складено на редактора «Мтіс амбебі» Гелу Мтівлішвілі, лауреатку Національної премії вчителя, педагога Ладо Апхазава, журналісток Хвичу Вашакмадзе та Еку Кухалашвілі, психологів Кетеван Пілаурі та Маю Цірамуа, громадську активістку Ірину Зарандію та опозиційного депутата міськради Ланчхуті Гіві Цинцадзе.

Усім їм загрожує штраф або адміністративний арешт. Судове засідання мало відбудитися в понеділок, 10 лютого в Кутаїському міському суді.