Протести в США не вщухають вже тиждень. Американці вийшли на масові акції протесту через смерть афроамериканця Джорджа Флойда. У мережі було опубліковано відео, на якому поліцейські під час затримання застосовували до Флойда задушливий прийом, пізніше він помер.

Результати офіційної судмедекспертизи показали, що американець помер від зупинки серця, яка сталася через проблеми зі здоров’ям. Проте рідні вирішили провести незалежну перевірку. Результати повторної судмедекспертизи свідчать про те, що американець помер саме внаслідок удушення. Причина смерті — механічна асфіксія. Про це пише Reuters.

Двоє незалежних лікаря, які проводили аутопсію, кажуть, що у Флойда не було проблем зі здоров’ям, які могли б вплинути на його смерть. Вони ж прийшли до висновку, що до смерті Флойда причетний не тільки поліцейський, який придавив затриманого коліном до землі, а й двоє інших правоохоронців, які також утримували затриманого.

Між тим протести охопили десятки міст у Сполучених Штатах. Щоб їх придушити, влада країни вирішила ввести комендантську годину у 25 містах 16 штатів. Проте це не зупинило американців, тисячі протестувальників ще бунтують на вулицях Америки.

У Вашингтоні для розгону мітингувальників навіть застосували військові вертольоти. На опублікованому відео видно, як військова авіатехніка зависає на мінімальній висоті над скупченнями людей, щоб розігнати їх шумом двигунів і потоками повітря від несучих гвинтів. Щоправда, помітного ефекту ця тактика не принесла.

Helicopter parked over a crowd at 5/E St Nw #WashingtonDCProtest trying to force ppl away with noise and wind pic.twitter.com/x0AcC3ob0S