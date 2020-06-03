Асоціація судмедекспертів погодилася з офіційними висновками про смерть Флойда: як тривають протести у США, фото — AFP

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Протести у США не вщухають. На цьому тлі стало відомо, що асоціація судмедекспертів погодилася з офіційними результатами експертизи, проведеної щодо афроамериканця Джорджа Флойда, який помер після затримання його поліцейськими в місті Міннеаполіс.

Про це повідомила у вівторок телекомпанія CNN. Раніше бюро судово-медичної експертизи округу Хеннепін заявило, що Флойд помер в результаті зупинки серця і дихання, які викликали використані поліцією під час затримання прийоми.

В організмі Флойда виявлені сліди інтоксикації синтетичним опіатом фентаніл і використання наркотичної речовини метамфетамін. Крім того було встановлено, що Флойд мав проблеми в зв’язку з підвищеним кров’яним тиском і закупореними артеріями.

У свою чергу незалежні фахівці, які були найняті сім'єю Флойда, встановили, що афроамериканець помер через удушення. При цьому вони стверджують, що проблеми з кровообігом, а також наркотична інтоксикація не мають прямого відношення до справи і не були причиною смерті чоловіка.

На тлі протестів периметр безпеки поблизу Білого дому розширили за розпорядженням міністра юстиції — генерального прокурора США Вільяма Барра. The Washington Post написала, що Барр особисто наказав посадовцям компетентних органів на місці подій зачистити вулиці у Лафайет-сквер незадовго до того, як невелику площу перетнув президент Дональд Трамп, який відвідав розташовану поруч церква Святого Іоанна. Цей храм в неділю підпалили учасники заворушень в столиці США. Вогонь вчасно загасили, але будівлі було завдано збитків.

Пентагон перекинув близько 1,6 тис. військовослужбовців в околиці столиці США у зв’язку з заворушеннями. Про це повідомило Reuters з посиланням на офіційного представника американського оборонного відомства Джонатана Хоффмана.

Таксі у Нью-Йорку в період дії комендантської години перевозитиме тільки «осіб, які виконують невідкладні роботи», а поліція може з’ясовувати у пасажирів мета поїздки. Facebook заблокував сторінки і акаунти, пов’язані з «групою, яка пропагує ненависть». За даними компанії, власники заблокованих облікових записів обговорювали можливість пронесення на демонстрації зброї. Компанія відзначила, що виявлені нею особи ставилися до товариства під назвою American Guard, що ідентифікує протягом, до якого належить, як конституційний націоналізм.

Нагадаємо, що у багатьох штатах США після смерті в Міннеаполісі Флойда не вщухають масові протести і заворушення. У боротьбі з заворушеннями до місцевих правоохоронних органів часто підключається національна гвардія, приблизно у 40 містах, включаючи Вашингтон і Нью-Йорк, введена комендантська година.

У Луїсвіллі, штат Кентуккі, зіткнення поліції і демонстрантів завершилися загибеллю місцевого ресторатора. У Сент-Луїсі поранення отримали четверо поліцейських. Грабежі тривають в Голлівуді і в Нью-Йорку. Щонайменше 11 людей загинули. Поліція затримала приблизно 4,4 тис. осіб.