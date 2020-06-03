Відставка Авакова: в Порошенка пояснили, чому не підписують подання «Голосу» про звільнення міністра , фото — "5 канал"

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Відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова підтримується фракцією «Європейська солідарність», але підписи за відповідну ініціативу «Голосу» депутати «ЄС» не дадуть.

Микола Княжицький, один із лідерів фракції п’ятого президента України Петра Порошенка, пояснив, що у «Європейській солідарності» триває дискусія з «Голосом», який ініціює збір підписів за відставку Авакова.

Княжицький називає збір підписів безглуздою дією, оскільки достатньо одного підпису будь-якого депутату через електронну систему і постанова про ініціативу відставки зареєструють.

Чи проголосує «ЄС» за відставку, якщо раптом голосом буде зареєстровано постанову? Очевидно! Чи піде Аваков у відставку? Ні, бо голосів «Голосу» і «ЄС» для цього не вистачить, — написав Княжицький у себе у Фейсбук.

Він вважає, що невдалі спроби відправити Авакова у відставку тільки зміцнюють його вплив у суспільстві та Раді. Натомість «Євросолідарність» виступає за відставку всього уряду і починає збирати підписи для ініціювання цього питання. Нардеп вважає, відставка всього уряду може об'єднати зал.

Учора під час дискусій у Фейсбук нардеп від «Євросолідарності» Володимир Ар'єв зауважив, що відсутність підтримки його фракції збору підписів — це своєрідна помста «Голосу» за колишні голосування.

Ірина Геращенко також пояснювала, що, коли справа дійде до голосування фракція, Порошенка ообовязково підтримає відставку очільника МВС.

Нагадаємо, що вчора «Голос» розпочав збір підписів депутатів за відставку Авакова. Під проектом постанови за його відставку підписалися приблизно 50 депутатів від двох фракцій — «Слуги народу» і «Голосу», інші нардепи ставити підписи не поспішають. «Європейська солідарність» обіцяє підтримати відставку будь-якого міністра на розгляді в парламенті, хоча сама запропонує відставку всього Кабміну.