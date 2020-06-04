Венедіктова не вбачає зв’язку між злочинами у поліції та відставкою Авакова, фото — Суспільне

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Відставка Арсена Авакова є політично вмотивованою. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова сьогодні дала зрозуміти, що не підтримує звільнення міністра внутрішніх справ у зв’язку із гучними злочинами, які скоїли останнім часом поліцейські, а також кількома резонансними злочинами, зокрема, стріляниною у Броварах.

Сьогодні затримали за хабар прокурора, так що — відправляти у відставку генпрокурора? Мені здається, це дуже політичні заяви, — так відповіла Венедіктова на питання щодо відставки Авакова після координаційної наради правоохоронних органів щодо припинення випадків злочинів з боку правоохоронців та випадків катувань.

Нарада відбулась під її головуванням. Генпрокурор не вважає, що наслідком встановлення фактів вчинення злочинів співробітником правоохоронного органу має стати відставка керівника міністерства. Вона додала, що політичні заяви з приводу ініціативи звільнення Авакова робити не буде.

Венедіктова також заявила, що не готувала у Держбюро розслідувань проекти підозр проти Петра Порошенка і не відправляла їх у генпрокуратуру.

Взагалі поки підозр нардепам не готую, — сказала генпрокурор.

На її думку, матеріали на одного з депутатів, якому вона не оголошує підозру (про що скаржилися прокурори САП раніше) «дуже слабкі і списані з якогось сайту».

Нагадаємо, що у зв’язку зі злочином у відділі поліції в Кагарлику голова Національної поліції Ігор Клименко звільнив двох підозрюваних поліцейських, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу і розформував підрозділ. У Кагарлику проведуть переатестацію всього особового складу поліції.

У Раді почали збір підписів нардепів за відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ.