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Ракурс
Малюська начал рекламную кампанию по продаже тюрем. Фото: РБК

Малюська начал рекламную кампанию по продаже тюрем (ИНФОГРАФИКА)

4 июн 2020, 15:54
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Реформы в Украине требуют финансирования, которого всегда не хватает. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в бюджете нет денег на проведение тюремной реформы, поэтому источники финансирования ведомство будет искать самостоятельно.

Сегодня в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект под № 3591, который позволит продавать нефункционирующие тюрьмы и использовать 70% средств от продажи на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры, сообщил Малюська в Facebook.

Малюська рассказал о выгоде продажи тюрем. Фото: Facebook

Кроме того, источниками финансирования реформы также являются платные камеры и частные СИЗО.

Малюська рассказал о выгоде продажи тюрем. Фото: Facebook

По словам министра юстиции, продажа тюрем позволит:

  • перенести старые СИЗО за пределы городов или в промзону;
  • повысить стандарты содержания заключенных и соблюдения их прав;
  • уменьшить расходы на текущее содержание СИЗО благодаря энергоэффективности и отсутствию необходимости в постоянных ремонтах.

Малюська уточнил, что будут продаваться только неиспользуемые тюрьмы, поэтому распродажа исправительных заведений не приведет к массовому освобождению осужденных.

Малюська рассказал о выгоде продажи тюрем. Фото: Facebook

Малюська рассказал о выгоде продажи тюрем. Фото: Facebook

Также министр добавил, что вряд ли кому-то из потенциальных покупателей интересна тюрьма в качестве недвижимости. Основную ценность представляют земельные участки, на которых расположены тюрьмы. Особенно ценными являются объекты, которые расположены в центральных районах крупных городов.



Малюська рассказал о выгоде продажи тюрем. Фото: Facebook

Как ранее писал «Ракурс», в Днепре и Запорожской области отрыты платные СИЗО. Цена за сутки пребывания в платном СИЗО стартует от 540 грн.

Источник: Ракурс


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