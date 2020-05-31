Платные камеры в СИЗО появились в Днепре и Запорожье. Фото: УНИАН

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Ракурс

Платные камеры теперь появились в следственных изоляторах Днепра, Запорожья, а также Вольнянском районе Запорожской области. Министр юстиции Денис Малюська посетил сегодня эти учреждения.

О своей командировке выходного дня Малюська сообщил в Facebook.

По словам Малюськи, цены за пользование платными камерами в СИЗО следующие:

Запорожье: сутки — 570 грн, неделя — 1 тыс. 990 грн, месяц — 3 тыс. 410 грн;

Вольнянская исправительная колония: сутки — 540, грн, неделя — 1 тыс. 900 грн, месяц — 3 тыс. 260 грн;

Днепр: 880 грн — за сутки пребывания, 2 тыс. 200 грн — за неделю и 3 тыс. 60 грн — за месяц.

В Минюсте считают, что платные камеры позволят исключить коррупцию, ведь раньше за «люкс-камеры» платили неофициально. Теперь деньги будут официально направляться в бюджет.

Малюська уточнил, что в СИЗО находятся люди, по которым еще не вынесены судебные вердикты, следовательно, с точки зрения закона, они еще не являются виновными в совершении того или иного преступления.

Как ранее писал «Ракурс», недавно в Чернигове появились платные камеры в СИЗО. Первыми платные камеры появились 8 мая в Киевском следственном изоляторе, а 19 мая такие камеры заработали во Львовском следственном изоляторе.