Платні камери в СІЗО з'явилися у Дніпрі та Запоріжжі. Фото: УНІАН

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Ракурс

Платні камери тепер з’явилися у слідчих ізоляторах Дніпра, Запоріжжя, а також Вільнянському районі Запорізької області. Міністр юстиції Денис Малюська відвідав сьогодні ці установи.

Про своє відрядження вихідного дня Малюська повідомив у Facebook.

За словами Малюськи, ціни за користування платними камерами в СІЗО наступні:

Запоріжжя: доба — 570 грн, тиждень — 1 тис. 990 грн, місяць — 3 тис. 410 грн;

Вільнянська виправна колонія: доба — 540, грн, тиждень — 1 тис. 900 грн, місяць — 3 тис. 260 грн;

Дніпро: 880 грн — за добу, 2 тис. 200 грн — за тиждень і 3 тис. 60 грн — за місяць перебування.

У Мін’юсті вважають, що платні камери дозволять усунути корупцію, адже раніше за «люкс-камери» платили неофіційно. Тепер гроші будуть офіційно направлятися до бюджету.

Малюська уточнив, що в СІЗО перебувають люди, за правами яких ще не винесено судові вердикти, отже, з точки зору закону, вони ще не є винними у скоєнні того чи іншого злочину.

Як раніше писав «Ракурс», нещодавно в Чернігові з’явилися платні камери в СІЗО. Першими платні камери з’явилися 8 травня у Київському слідчому ізоляторі, а 19 травня такі камери запрацювали у Львівському слідчому ізоляторі.