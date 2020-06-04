Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 5 червня буде дощова. Короткочасні опади обіцяють у західних, північних та східних областях.

Сильні зливи прогнозують у центральних регіонах країни, а в Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Завтра в Україні трішки потепліє. Вночі температура повітря очікується від 9° до 15° вище нуля, а вдень повітря прогріється до 9−25° тепла. Вітер прогнозують південний, південно-східний та південно-західний 7−12 м/с.

Погода у Києві 5 червня буде дощова, але тепла. Вночі прогнозують 10−12° тепла, а вдень — 21−23° вище нуля. Також найближчої доби дощитиме й у Харкові. Температура повітря в обласному центрі вночі прогріється до 11−13° тепла, вдень 19−21° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується дощова. Температурні показники будуть наступними: вночі 10−12° тепла, а вдень — 22−24° вище нуля. У Карпатах завтра Гідрометцентр України теж прогнозує несприятливі погодні умови — литимуть дощі. Стовпчики термометрів в темну пору доби покажуть 10−14° тепла, а вдень 21−25° тепла за Цельсієм.

В Одесі прогнозується погода без опадів. В курортному місті температура повітря вночі очікується 13−15° тепла, а вдень — 21−23° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 5 червня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що сьогодні у північно-східних та Дніпропетровській областях, а також на Закарпатті та Прикарпатті очікуються невеликі й місцям помірні короткочасні дощі.