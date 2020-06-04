Розробка вакцини від COVID-19: провідні економіки Європи хочуть випередити США і Китай, фото — БелТА

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Ракурс

Вакцину від коронавірусу спільно продукуватимуть Німеччина, Франція, Італія і Нідерланди. Ці країни сьогодні створили альянс, щоб прискорити виробництво вакцини від COVID-19 у Європі.

Чотири найбільші економіки Європи спільно розглядають різні багатообіцяючі ініціативи і ведуть переговори з різними фармацевтичними компаніями, повідомляє Handelsblatt.

Мета «Альянсу за інклюзивну вакцину» — забезпечити можливість виробництва на європейській території, де це можливо. Німеччина, Франція, Італія і Нідерланди переконані, що для успішного результату потрібні спільна стратегія і інвестиції, — йдеться у заяві саміту, який відбувся сьогодні у режимі відеоконференції.

Альянс розглядає багатообіцяючі ініціативи у сфері розробки вакцин, щоб забезпечити потрібну кількість вакцини для Євросоюзу та інших країн, особливо для бідних країн Африки. Німецькі ЗМІ повідомляють, що чотири європейські країни хочуть випередити США і Китай у розробці вакцини від коронавірусу.

ВООЗ раніше повідомляла, що у світі до десяти вакцин вже допущені до клінічних випробувань, ще 121 перебуває у робочій фазі створення.

Наприклад, випробування вакцини в Оксфорді перебувають на другому етапі. Тут шукають 10 тис. чоловік, яких поділять на дві групи: одній будуть вводити медикамент, іншій — плацебо.

Пошуки коштів для розробки вакцини супроводжуються і скандалами. Обурення викликала заява виконавчого директора французької SANOFI Пола Хадсона. Він вважає, що оскільки США фінансують роботу, то вони будуть забезпечуватися вакциною в пріоритетному порядку. Згодом цю заяву спростували.

Французький президент Еммануель Макрон підкреслював, що на вакцину не можуть поширюватися закони ринку, цю точку зору поділяє і керівник Червоного Хреста.

Як раніше писав «Ракурс», лідер російської ЛДПР Володимир Жириновський запропонував випробувати вакцину від коронавірусу на в’язнях. Він пропонує добровольцям у два рази зменшувати термін ув’язнення.