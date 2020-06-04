Новини Києва: хабарництво і плагіат можуть бути причиною обшуків в КНУ ім. Шевченка

https://racurs.ua/ua/n139278-obshuky-u-kyyivskomu-universyteti-im-shevchenka-pov-yazuut-iz-habarnyctvom-i-plagiatom.html

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Обшуки в Київському національному університеті ім. Шевченка 4 червня здійснює Нацполіція та СБУ в рамках кримінального провадження за ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди). Разом з тим, в університеті повідомили деталі сьогоднішніх обшуків.

За словами професора кафедри історії права та держави юридичного факультету вишу Петра Захарченка, ймовірно, йдеться не лише про хабарництво.

Торік у грудні до КНУ надійшов лист, підписаний ініціативною групою однієї з кафедр університету, де були викладені факти протиправної діяльності у виші. Я виступив на засіданні трудового колективу… та ініціював створення комісії для перевірки відповідних фактів. Комісію створили, але перевірки так і не було, а матеріали ректор не передав до правоохоронних органів, — розповів викладач «Фактам ICTV».

Те, що сьогодні відбувається у червоному корпусі виші, Захарченко вважає закономірним. Також викладач згадав про кримінальну справу, яку раніше порушили за фактом незаконного надання квартири завідувачу кафедри адміністративного права.

Тим часом на сайті університету з’явилося повідомлення про проведення обшуків у приміщеннях юридичного факультету.

Окрім цього, голова громадської організації «Бюро з протидії організованій злочинності та корупції» Антон Шаповал заявив, що він подав заяву до поліції, за якою нині проводяться слідчі дії.

До мене зверталися небайдужі викладачі вишу, які не могли миритися з ситуацією на юридичному факультеті. Усі ці скарги ми зібрали та направили до Міносвіти, самому ректору, але реакції жодної. Тому звернулися до правоохоронних органів, — розповів Шаповал.





За його словами, зараз йдеться про плагіат у дисертації декана факультету. Разом з тим, він зазначив, що йому відомо про факти системного порушення прав студентів, корупційні схеми та незаконне відчуження квартир, які були на балансі університету.

29 травня у комітеті з питань етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти заявили про плагіат у наукових роботах і науковій діяльності декана юридичного факультету Івана Гриценка. Його звинуватили у використанні наукових результатів інших осіб без зазначення їхнього авторства. Викладач також видавав свої старі матеріали за нові.